تايوان: موافقة واشنطن على بيع أسلحة لنا تساعد على تحقيق الاستقرار

رحبت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية بموافقة الولايات المتحدة على أول صفقة مبيعات أسلحة إلى تايوان من المحتمل أن تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، وذلك وسط تزايد التوترات مع الصين.

وذكرت الوزارة، في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، "إننا نرحب بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على اقتراح بيع أسلحة تقدر قيمتها بحوالي 750 مليون دولار إلى تايوان لأن هذا القرار يبرهن على التزام الحكومة الأمريكية بقانون العلاقات مع تايوان".

وأوضحت أن هذا القرار يسمح أيضا لتايوان بالحفاظ على قوة دفاعها الذاتي، ويساعد على تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني في مجال الدفاع كانت قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية وافقت على احتمال بيع معدات أسلحة تقدر تكلفتها بحوالي 750 مليون دولار إلى تايوان.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز مكافحة الأوبئة التايواني، أن نحو 519 ألف شخص في تايوان مؤهلين للحصول على جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لكوفيد-19 خلال التسجيل عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج وفقا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية، إن نظام الإنترنت سيفتح أبوابه من صباح الخميس المقبل إلى ظهر السبت المقبل.

وأوضح أن المجموعات ذات الأولوية تشمل الطاقم الطبي وطواقم الطيران والموظفين في وظائف أخرى معرضة لخطر الإصابة والنساء الحوامل، وفقًا لمركز مكافحة الأوبئة التايواني.

وفي سياق منفصل، ذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني اليوم، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و721 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 791 حالة .