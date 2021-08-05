سلطنة عمان تؤكد موقفها الداعم للشعب اللبنانى فى إعادة الإعمار

أكدت وزارة الخارجية العمانية موقف السلطنة الداعم لجمهورية لبنان الشقيقة في مواجهة الظروف التي تمر بها، وتضامنها مع الشعب اللبناني في إعادة الإعمار.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال مشاركة سلطنة عمان، في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الشقيق الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك لمرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ممثلة في وكيل وزارة الخارجية للشوؤن الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى.



ويهدف المؤتمر إلى حشد التضامن الدولي وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم المساعدات للشعب اللبناني الشقيق.



وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المشاركين في المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي عقد الأربعاء افتراضيا بباريس، استجابوا لدعم إنساني إضافي من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، وتعهدوا بدعم مالي بإجمالي 370 مليون دولار، تضاف إليه مساعدات عينية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية - وزعته رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب انتهاء المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني اليوم الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وقادة وممثلي 32 دولة أخرى و13 منظمة دولية و5 ممثلين عن المجتمع المدني، وتم تنظيمه بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

وشدد المشاركون والرئاسة الفرنسية، أن المؤتمر يستهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا من غذاء وأمن ومياه ومواد صحية والصحة والتربية، ولا يعد حلًا للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي تستوجب أولًا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر عام 2018"، والذي اجتمع في الأول من سبتمبر الماضي وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية؛ ما يعد أساسًا لأي دعم مالي من جهتهم.



وناقش المؤتمر، التدابير المطلوبة، ومنها ضرورة رفع الدعم عن المواد الأساسية بالتزامن مع إنشاء شبكات أمان اجتماعي، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للأمان الاجتماعي، مؤكدًا ضرورية الشفافية في توزيع البطاقات المدفوعة سلفًا وتحضير لوائح المستفيدين التي تتطلبها.