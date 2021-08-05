الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأرجنتين تقترح دمج «سبوتنيك V» الروسى مع لقاحات أجنبية

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أكدت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي أن السلطات الأرجنتينية ترى إمكانية دمج لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع عقاري "موديرنا" و"أسترازينيكا".

الأرجنتين تقترح دمج الأرجنتين تؤكد سلامة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي مع لقاحات أخرى، وقالت: "نحن جاهزون لتوليف اللقاح.. بدءا من إمكانية الجمع بين سبوتنيك V الروسي ولقاحي موديرنا الأمريكي و"أسترازينيكا" البريطاني".

وأضافت: "سيتم تقديم هذا النظام للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. كما سيتسنى إعطاء جرعة ثانية من اللقاح ذاته لمن يرغب بذلك".

وتابعت: "لن يتم تضمين لقاح "سينوفارم" الصيني بعد في برنامج دمج اللقاحات، حيث أن كمية الجرعات التي تدخل البلاد تكفي للتحصين بالجرعتين".

وبدأت الأرجنتين، في تلقيح المراهقين في الفئات المعرضة للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ضد كوفيد -19.

تشمل هذه الفئة السكانية مرضى السكري والسمنة من الدرجة الثانية وأمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة وأمراض الكلى المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض الكبد.

وقالت فيكتوريا أنادون، مساعدة الشئون الفنية والإدارية بوزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس، لوكالة أنباء "شينخوا": "نحن متحمسون للغاية لأننا قادرون على اتخاذ هذه الخطوة، نحن قلقون جدا بشأنهم".

وأضافت أن جميع مراكز التلقيح في مقاطعة بوينس آيرس، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، قد بدأت يوم الثلاثاء بتلقيح هذه المجموعة، بلقاح موديرنا.

وعلقت قائلة إن حملة التلقيح ستتقدم نحو "فئة السكان الأصغر سنا عندما يتم السماح بلقاحات أخرى" من أجل "تلقيح أيضا الأطفال والشباب الذين ليست لديهم أمراض موجودة مسبقا في مرحلة ما".

يذكر أن هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قد قدم أكثر من 32.69 مليون جرعة لقاح حتى الآن.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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