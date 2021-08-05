أمريكا تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الملقحين بالكامل

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كوفيد بالكامل بدخول البلاد.



وقال المسؤول، إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع ادراكها لأهمية السفر الدولي تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة".



وأضاف أن واشنطن تطور "مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت انه يتعين على المسافرين الأجانب الى الولايات المتحدة من جميع البلاد وباستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا للتنفيذ.



وتمثل هذه الخطة تطورًا أوليًا لكنه على قدر من الأهمية في النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد، خاصة وأن واشنطن كانت قد أعلنت في 26 يوليو أنها ستبقي على القيود المفروضة على الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط الأوروبية في هذا المجال.



ولفت المسؤول الى ان مجموعة عمل تنكب على تطوير نظام جديد "ثابت وآمن" لدخول المسافرين الأجانب "عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر".

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وايران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقًا دولا أخرى بينها البرازيل والهند.

وفي يونيو فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام المسافرين من الولايات المتحدة مع تقديم إثبات بتلقي اللقاح أو اختبار كوفيد سلبي، وذلك بضغط من دول التكتل التي يعتمد اقتصادها على السياحة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.



وأدى متحور دلتا إلى زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة غالبيتها بين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.



وحققت الولايات المتحدة هدف بايدن بإعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد إلى 70 بالمئة من البالغين، وترافق ذلك مع موجة إصابات جديدة بالفيروس وصلت خلالها معدلات دخول المستشفيات لتلقي العلاج إلى مستويات مماثلة لما شهدته البلاد الصيف الماضي.