الحكومة الكندية تعلن عن تبرعها بـ20 مليون دولار لتمويل لبنان

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لبرنامج تمويل لبنان التابع للبنك الدولي، والذي يهدف إلى المساعدة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي للشعب والشركات في البلاد.

كما جددت الحكومة الكندية في بيان صادر مساء الأربعاء نقلته وسائل إعلام لبنانية محلية، دعمها الكامل للشعب اللبناني، مؤكدة إلى أن كندا قدمت للبنان مساعدات فورية في أعقاب انفجار بيروت العام الماضي.

وفي نفس السياق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشاركين في المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني، استجابوا لدعم إنساني إضافي من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، وتعهدين بدعم مالي بإجمالي 370 مليون دولار، تضاف إليه مساعدات عينية.

ووفقًا للمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، فإنه من المقرر أن يحصل قريبًا على نحو 900 مليون دولار من المساعدات الدولية غير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الركود ونتائج الأزمات للصحة العامة.

كما استعرض المشاركون في المؤمر الدعم للبنان الشقيقة، تطبيق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3R) ما يسمح بتنسيق أفضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني، والصندوق اللبناني المالي الذي انشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، داعين لضرورة البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية، وأداء الدفعات الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.