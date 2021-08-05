الكويت تعلن عودة نظام العمل الرسمى تزامنًا مع تراجع إصابات كورونا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة ابتداءً من 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد تحسن الوضع الصحي من فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء، وأوردته وكالة الأنباء الكويتية، عقب اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح .

السماح بالسفر للحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة

كما أصدر المجلس، قرارا عقب تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، السماح بالسفر للفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل.

الصحة تؤكد تراجع مؤشرات الوضع الوبائي بكورونا

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في مؤشرات الوضع الوبائي من حيث نسب الإصابات وحالات العناية المركزة، بفضل جهود المنظومة الصحية والتعاون الجماعي من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال "السند" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن نسبة التراجع في الإصابات بلغت نحو 28.3% مقارنة بالأسبوع الماضي، والتراجع في الحالات النشطة بلغ نحو 25.5%.

وأعرب عن أمله باستمرار التراجع في المرحلة المقبلة تزامنًا مع تزايد وتيرة التطعيم في الكويت عبر الحملة الوطنية للتطعيم بفروعها ومراكزها المختلفة في جميع المحافظات في ظل الحرص الملموس من قبل المواطنين والمقيمين.



إصابات كورونا في الكويت

وكانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 400979 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2351 حالة، الأربعاء.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي: أن عدد الحالات في العناية المركزة 267 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأضاف، إنه تم تسجيل 1048 حالة شفاء من بين المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 388880 حالة.