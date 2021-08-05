السعودية تؤكد تضمانها مع الشعب اللبنانى ومساهمتها فى إعادة الإعمار

أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تضامن المملكة العربية السعودية الكامل والمستمر مع دولة لبنان والشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، فضلًا عن مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

كما أكد وزير الخارجية، في كلمة المملكة بمؤتمر "دعم لبنان وشعبه"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، على أن أي مساعدة تقدمها السعودية إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية، تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

كما حث السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتأدية واجبهم الوطني، تحقيقًا لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، معربًا عن قلقه من أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة.

وثمن جهود الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي لدعم لبنان وشعبه، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح لبنان.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المشاركين في المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني، استجابوا لدعم إنساني إضافي من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، وتعهدين بدعم مالي بإجمالي 370 مليون دولار، تضاف إليه مساعدات عينية.

كما شدد المشاركون، أن المؤتمر يستهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا من غذاء وأمن ومياه ومواد صحية والصحة والتربية، ولا يعد حلًا للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي تستوجب أولًا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر عام 2018"، والذي اجتمع في الأول من سبتمبر الماضي وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية؛ ما يعد أساسًا لأي دعم مالي من جهتهم.

وفي نفس السياق، أحيي اللبنانين فعاليات الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري بمحيط موقع الحادث، وشارك فيها آلاف اللبنانيين وأهالي عدد كبير من ضحايا ومصابي الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6 آلاف شخص وأدى لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن.