يسرا تشعل حفل زفاف إسراء العدل بأغنية «جت الحرارة»

احتفلت البروديوسر إسراء طاهر، ابنة شقيقة المنتجين جمال ومدحت العدل، بزفافها على مدير التصوير سامح الأمير، بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة الكبيرة يسرا وعبير صبرى ومصطفى درويش، ومنة شلبي التى حرصت على حضور الحفل عقب انتهاء العرض الخاص لأحدث أعمالها السينمائية "الإنس والنمس" الذي أقيم مساء أمس الأربعاء باحدى مجمعات السينمات داخل المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.

من جانبها أشعلت النجمة يسرا، حفل الزفاف، واستعادت ذكرياتها بأغنيتها الشهيرة "جت الحرارة"، التى تفاعل معها جميع الحاضرين وقاموا بالرقص والغناء معها.

وكانت يسرا قدمت أغنية "جت الحرارة" ضمن أحداث فيلم "امرأة آيلة للسقوط" من إنتاج ناهد فريد شوقي، صدر عام 1992 ومأخوذ عن فيلم أمريكي اسمه “أريد أن أعيش”.

وتدور أحداث فيلم "امرأة آيلة للسقوط" حول فتاة ليل تدعى أحلام، تقرر أن تتوب عندما تزوجت وأنجبت، لكنها تكتشف أن زوجها مدمن مخدرات، مما يضطرها لأن تعمل في السرقة بعدما أقنعها زميليها بعملية سرقة مجوهرات، لكن الأمور لا تكون في صالحها، فيتم قتل صاحبة الشقة وطفلها، فتصبح أحلام متهمة في جريمة قتل لم ترتكبها، والفيلم شارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، عبدالعزيز مخيون، رجاء حسين وإخراج مدحت السباعي.

ومن جهة أخرى، انتهت يسرا مؤخرا من تصوير أحداث فيلمها الجديد "ليلة العيد" بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى المجتمع منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

فيلم "ليلة العيد" يقوم ببطولته ستة نجمات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.