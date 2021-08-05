الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تخفف قيود السفر للقادمين من فرنسا وتنفتح على مزيد من الدول

بريطانيا
بريطانيا

قالت بريطانيا إن المسافرين العائدين إلى إنجلترا من فرنسا والذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا لن يكون لزامًا عليهم بعد الآن الدخول في حجر صحي لتلغي بذلك قاعدة إضافية فرضت على أقرب جار لها الشهر الماضي في الوقت الذي خففت فيه القيود بالنسبة لسبع دول أخرى.


وقالت الحكومة إن التغيير في وضع فرنسا اعتبارًا من الثامن من أغسطس الساعة 0300 بتوقيت جرينتش سيساعد في تبسيط لوائحها للسفر، كما سيتيح السفر بدون حجر صحي من أماكن أخرى، في تعزيز لصناعة السفر التي تعاني من آثار الجائحة.


وأضافت الحكومة أن النمسا وألمانيا وسلوفينيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج ستضاف جميعها إلى القائمة الخضراء البريطانية للسفر منخفض المخاطر اعتبارا من الثامن من أغسطس مما يعني أن الوافدين إلى إنجلترا من تلك الأماكن لن يضطروا لعزل أنفسهم سواء ما إذا كان قد تم تطعيمهم بالكامل أم لا.


وسوف تشعر شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية بالرضا في ظل إمكانية استئناف المزيد من الرحلات الطويلة، بعد أن تم رفع الهند وقطر والإمارات من القائمة الحمراء للسفر.

 

إصابات كورونا في بريطانيا


وفيما ذكرت الحكومة البريطانية أنه تم تسجيل 29 ألفا و312 إصابة جديدة و119 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الحكومة- في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني الأربعاء- أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 5 ملايين و952 ألفا و756 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 130 ألف وفاة.


وأشارت إلى حصول 88.7% من البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 73.2% على الجرعتين اللازمتين، وذلك حتى أمس، وفقا للبيانات الرسمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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