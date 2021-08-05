حظك اليوم.. جميع مواليد الأبراج الفلكية الخميس 5 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الخميس 5 أغسطس 2021 على النحو التالي:

برج الحمل:

على الصعيد الشخصي و المهني : انتبه لمصلحتك اليوم ولاتدخل بنقاشات ونزاعات مع أي طرف حافظ على سمعتك الجيدة ومرونتك ودبلوماسيتك بالتعامل مع الآخرين لتكسب محبتهم واهتمامهم فيك.

ماليا : تزداد عليك الضغوط المالية وتقوم بشراء أشياء مهمة.

عاطفيا : الشريك عم يقدر تعبك ويحاول انه يتقرب منك فاعطيه فرصة ليعبر عن مشاعره.

ومن مشاهير هذا البرج: أحلام المستغانمي.

أحلام المستغانمي

برج الثور:

على الصعيد الشخصي والمهني: تمتلك اليوم الكثير من الأفكار التي تريد تطبيقها على أرض الواقع لكن الظروف تكون معاكسة لذلك احذر من بعض القرارت المهمة وحاول أن تدرس الأمور بشكل أعمق وأفضل لتجنب الخطأ.

ماليا : تشتري الكثير من اللوازم الضرورية لكن عليك الانتباه قليلا لميزانيتك.

عاطفيا : توافق جيد مع الشريك وانسجام متبادل بينكما.

ومن مشاهير هذا البرج:حسن الرداد.

حسن الرداد

برج الجوزاء:

على الصعيد الشخصي والمهني: عليك اليوم القيام بجميع الأعمال المهمة والواجبات العائلية ولا تهمل من دعمك ووقف جنبك بالفترة الماضية وصار لابد من رد الجميل ولو بكلمة حلوة لتحافظ على عمق العلاقة بينك وبين الناس الذين يحبوك.

ماليا: وضعك المالي جيد حاول أن تحافظ عليه ولا تزيد مصروفك.

عاطفيا: سوء تفاهم مع الشريك حاول تصنت له وتسمع وجهة نظره حتى تفهمه بشكل صحيح.

ومن مشاهير هذا البرج: زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

برج السرطان:

على الصعيد الشخصي والمهني: تتطور الأحداث اليوم بشكل جيد ومتسارع فتلقي مع عدة أشخاص وتتلقى عروض للعمل جيدة فلا تهمل الفرصة وحاول أنك تستغلها بالشكل المناسب لتحسن من مدخولك وتعدل وضعك المهني.

ماليا : خفف من مشترياتك الجانبية ولا تضعف أمام مغريات الشراء بالسوق.

عاطفيا : ترغب في حياة مليئة بالرومانسية والسعادة لكن ظروف الشريك اليوم غير مواتية.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

برج الأسد:

على الصعيد الشخصي والمهني: ضغوط العمل كثيرة وكبيرة لذا تزيد عليك اليوم ومن الممكن أن تشعر بالتعب والإرهاق حاول الانتهاء من عملك بالفترة الصباحية وتعطي لنفسك إجازة ووقت للراحة لتستعيد حيوتك ونشاطك من جديد.

ماليا: تشتري بعض اللوازم الشخصية لك.

عاطفيا: لا تكن عجولاً وتحكم على الشريك بسرعة وانتظر منه معاملة جيدة.

ومن مشاهير هذا البرج: رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء:

على الصعيد الشخصي والمهني: أنت اليوم تحافظ على ثقتك بنفسك وتتابع كل الأمور المهنية بشكل جيد فتكون على إطلاع بكل التفاصيل المهمة وتعتمد على ذاتك وخبرتك لتطور من أعمالك.

ماليا: مصاريف متنوعة ومشتتة تتعبك وتعيد بعض الحسابات المالية.

عاطفيا: تتجنب المواجهة مع الشريك حتى لا يكون هناك خلاف بينك وبينه.

ومن مشاهير هذا البرج: إيمان العاصي.

إيمان العاصي

برج الميزان:

على الصعيد الشخصي والمهني: يكون اليوم لديك الكثير من اللقاءات والمقابلات مع عدة أشخاص وتطرح أفكارك بشكل واضح وهذا ما يقرب بين وجهات النظر بينك وبين الآخرين أو الشركاء وتبدو الأمور جيدة فتعمل بشكل مريح أكثر من السابق.

ماليا: معاملات مالية جيدة وتحقيق أرباح بشكل مفاجئ.

عاطفيا: يقدم لك الشريك الدعم اللازم والمطلوب وتكون منسجم معه.

ومن مشاهير هذا البرج: بيلا حديد.

بيلا حديد

برج العقرب:

على الصعيد الشخصي والمهني: تكون قلق حول بعض المواضيع المهمة في حياتك وتحتار باتخاذ القرار المناسب.. أنت اليوم ممكن تعتمد على نصيحة شخص بتوثق فيه وتطلب منه الدعم لتقدر تحدد بعض المسارات المهمة بحياتك الشخصية أو المهنية.

ماليا: لا تبالغ في مشترياتك حتى لا تقع في عجز مالي.

عاطفيا: تقدر محبة الشريك وترغب في الكثير من الاهتمام منه.

ومن مشاهير هذا البرج: هند صبري.

هند صبري

برج القوس:

على الصعيد الشخصي والمهني: يزداد اهتمامك بعملك وتبدو متحمس للقيام بأعمال إضافية فتزيد من ساعات العمل وتظهر براعة كبيرة في إدارة الأمور وتنظيمها، كما تعطي توجيهات حكيمة لبعض المقربين منك وتتعاطف معهم بشكل كبير.

ماليا: تحسن جيد بالوضع المالي ومشتريات مهمة تستطيع تغطيها.

عاطفيا: تنسجم اليوم مع أفكار الشريك وتشاركه ببعض هواياته المفضلة.

ومن مشاهير هذا البرج: براد بيت.

براد بيت

برج الجدي:

على الصعيد الشخصي والمهني: ضغوط خارجة عن إرادتك وظروف تفرض عليك وتجعلك تتراجع ببعض الأعمال وتشعر بالتوتر والقلق وتسعى بكل جهدك لتعويض التقصير والنقص ومن بعد الضهر راح تتمكن من قلب الموازين وتحقيق جزء من هدفك.

ماليا: تزداد المصاريف والدخل محدود وهالشي ممكن يجعلك تمر بأزمة مالية.

عاطفيا : تشعر بالحنين للشريك وتستعيد ذكريات أيام ماضية مما يجدد العلاقة بينكما.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

برج الدلو:

على الصعيد الشخصي والمهني: تختلف بالرأي مع من حولك لكنك لا تفرض رأيك على أحد تنفرد بأعمالك وتسعى لتحقيق ما تريد بنفسك مما يجعلك تبدو غامض بعض الشيء ويصعب على الآخرين فهم مايدور برأسك.

ماليا: تؤجل بعض المشتريات بسبب أزمة مالية تمر بها.

عاطفيا: يتقبل الشريك مزاجيتك ويحاول أن يواسيك ويدعمك بمحبة.

ومن مشاهير هذا البرج: يوسف شاهين.

يوسف شاهين

برج الحوت:

على الصعيد الشخصي والمهني: تبدو أكثر نشاط وحيوية وتتحمس للبدء بمشروع عمل جديد تحدد الأهداف وتنظم أمورك وجدول أعمالك للبدء بتنفيذ الخطوات المهمة تتطور مهاراتك وتصبح قادرًا على مواصلة العمل بنفسك.

ماليا: تحسن جيد بالوضع المالي وربما تسترد مال أو دين قديم ويتحسن وضعك بشكل جيد.

عاطفيا: علاقتك مع الشريك كتير مميزة وفيها انسجام ورومانسية من الطرفين.

ومن مشاهير هذا البرج: ريهانا.