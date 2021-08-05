الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إصابة شريف مدكور.. أبرز المعلومات عن مرض «الصفراء»

شريف مدكور
شريف مدكور

أعلن الإعلامى شريف مدكور، عن إصابته بمرض "الصفرءا"،  حيث كتب عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"انستجرام": "كنت خايف من كورونا جالي الصفرءا، الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".


وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الصفراء
- مرض الصفراء هو مصطلح يطلق على حالة يصاب فيها الشخص بأصفرار في البشرة وبياض العيون.


- يظهر مرض الصفراء عند ارتفاع منسوب مادة البيليروبين في الجسم.

 
-  يظهر الصفار نتيجة ارتفاع مستويات مادة البيليروبين في الجسم، وهي مادة تنتج عن تحلل وتفتت كريات الدم الحمراء الميتة في الكبد، وعادة يتخلص الكبد منها مع الفضلات الأخرى في الأحوال الطبيعية.


- يصل البيليروبين إلى الكبد ترتبط به مواد كيميائية أخرى، وينتج الكبد العصارة الصفراوية ويخرج البيليروبين من البراز، ولكن إذا كان هناك الكثير من البيليروبين، يمكن أن يتسرب إلى الأنسجة المحيطة ويسبب اللون الأصفر في الجلد والعينين. 


-  يحدث اليرقان نتيجة لاضطرابات كامنة تسبب إما إنتاج الكثير من البيليروبين أو منع الكبد من التخلص من البيليروبين.


- التهاب القناة الصفراوية، وهذا يمكن منع إفراز الصفراء وإزالة البيليروبين.


- يحدث عند الإصابة بالأمراض المتعلقة بتناول الكحول والمواد السامة أو تليف الكبد أو متلازمة جيلبرت. 


- من أعراضه حكة، ألم في البطن، وحمى وإرهاق، وخسارة في الوزن.


- إذا  كان سبب الأصفرار هو أمراض فقر الدم، لابد من زيادة مستويات الحديد في الجسم.


- التدخل الجراحي لعلاج أي انغلاق حاصل كان قد سبب تراكم المواد الصفراوية.
 
- يتطلب اليرقان الناجم عن الالتهاب الكبدي الأدوية المضادة للفيروسات أو التستيرويد.

التدخل معلومات كورونا الإعلامي شريف مدكور الحديد شريف مدكور التهاب الكبد الصفراء

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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