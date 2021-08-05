مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا فى جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية محلية إن مقاتلات إسرائيلية، قصفت أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

ووفقاُ لصحيفة "النهار" اللبنانية، فأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منطقة حرجية بصواريخ جو أرض في منطقة "الدمشقية" بخراج بلدة العيشية جنوبي لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الإعلام الحربي اللبناني قوله إن "طائرات العدو الإسرائيلي نفذت غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي لبنان، مما أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.

وقال الجيش اللبناني في بيان نشره علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : "قصفت مدفعية العدو باثنين وتسعين قذيفة، وادي حامول والسدنة وسهل الماري، وخراج راشيا وسهل الخيام إضافة إلى سهل بلاط".

وأوضح البيان أن الهجوم الإسرائيلي جاء "بعد إطلاق عدة صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكر البيان أن الجيش اللبناني قام بتسيير عدد من الدوريات، وأقام عددا من الحواجز، مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن هوية مطلقي الصواريخ،

واختتم الجيش بيانه بتوضيح أن "الوضع تجري متابعته مع القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان".

