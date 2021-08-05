«الخارجية» الليبية تبحث آليات رفع الحظر الأوروبى عن مطاراتها

بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي.



وناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي - خلال اجتماع بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، وفقا لبوابة الوسط الليبية - الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.



حضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.



وفي نفس السياق، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبعث بالعديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز، الذي أجرى زيارة إلى العاصمة طرابلس، إن إعادة فتح سفارة إسبانيا بطرابلس، تعتبر دلالة على جدية المملكة الإسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا، معبرا عن تطلعه إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، باستئناف حركة الطيران بين مطارات البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات.

وقدم الدبيبة، الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية، مجددا في ختام كلمته تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.

