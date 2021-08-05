إصابات كورونا تتجاوز 200 مليون حالة حول العالم

تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم 200 مليون حالة، حسب ما إحصائيات عدة مصادر مختلفة مثل جوجل.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن تسجيل 200 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم يأتي مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في ثلث بلدان العالم، خاصة في ظل تحور دلتا الذي ينتقل بشكل أسرع، مشيرة إلى أن الإحصائيات تفيد بأن تسجيل أول 100 مليون إصابة جاء بعد عام من بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، أما ثاني 100 مليون إصابة استغرق 6 أشهر فقط.



وأضافت الصحيفة أنه بجانب الـ200 مليون إصابة، يوجد 4.4 ملايين حالة وفاة جراء عدوى كوفيد-19، منوهة بأن بعض الخبراء يحذرون من أن الأرقام الفعلية قد تكون أكثر بملايين الإصابات مع استمرار معاناة بعض الدول لتطبيق برامج اختبار ورصد المصابين بفيروس كورونا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

