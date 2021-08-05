الولايات المتحدة تؤكد دعمها لأوكرانيا وتطلعاتها الأوربية ـ الأطلسية

أكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتها على الصعيد الأوربي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".



قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا ومدير إدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك - اللذان يزوران واشنطن حاليًا - الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن المقرر لها 30 أغسطس الجاري.



وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على اتساع وعمق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، قائلة إن الجانبين استعرضا أوجه التعاون المشترك بشأن الدفاع عن أوكرانيا واحتياجات أمن الطاقة والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.

وفي سياق آخر، قال رئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية المعنية بالصحة والرعاية الطبية والتأمين الصحي، ميخايلو رادوتسكي، إن أوكرانيا ستضطر إلى فرض قيود على المواطنين غير المطعمين قريبًا.



وأضاف رادوتسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أن القيود تفرض على شركات النقل ومؤسسات تقديم الطعام العامة والهيئات التجارية أو المجتمعية التي يكون موظفوها على اتصال مباشر بالعامة.

وتابع: "نحن في أوكرانيا لا نتحدث عن التطعيم الإلزامي، ولا يحق لأحد إجبار شخص على التطعيم. لكن من العدل أن نطالب بأن من يقدم خدمة فيها تواصل مع الجمهور أن يكون ملقح".



وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية في أواخر الشهر الماضي أنه في حالة تدهور الوضع الوبائي، لن تعمل المدارس والجامعات إلا إذا تم تطعيم 80% على الأقل من الموظفين بشكل كامل.



وتابع رادوتسكي: أنه سيتعين على الأوكرانيين والأجانب إجراء اختبار "كوفيد-19" عند دخول البلاد لتقليل مخاطر انتشار متحور "دلتا" الأكثر عدوى.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.