الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

 أعلن تحالف‬⁩ دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط، مؤكدًا أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

 


وأكد التحالف،  في بيانه الصادر مساء الأربعاء وفقًا لقناة "العربية"،‬⁩ باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية، لخطوط الملاحة البحرية العالمية، لافتًا إلى أن جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

 


يذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.
 

 

وكان أعرب البرلمان العربي، في بيان، عن استنكاره الشديد لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على تهديد أمن وسلامة المدنيين، وارتهانها الكامل لقرار النظام الإيراني وتنفيذ أجندته التخريبية بالمنطقة.

 

وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

 

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم بالمنطقة، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبارها على التخلي عن خيار الحرب والتدمير والتخريب، والانصياع لخيار السلام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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