الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون لفتح فصل تخصص مراعى وإنتاح حيوانى بسيدى برانى فى مطروح

برتوكول التعاون بين
برتوكول التعاون بين مديرية التربية ومركز التنمية المستدامة

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة لفتح فصل تخصص مراعي وإنتاح حيواني بمدينة سيدي براني كأول تخصص في مصر. 

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، ونبيل نجيب مدير التعليم الفني بمطروح، والمهندس حسين السنينى مديرصندوق تنمية المراعي والثروة الحيوانية بمطروح.  

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة

وأوضح محافظ مطروح، أن افتتاح الفصل الجديد للتأكيد على الاهتمام  بالتعليم الفني وأهميته في خدمة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي خاصة لأهالي براني، كأكبر مساحة رعوية بمطروح، ولتخريج  كوادر مؤهلة لسوق العمل.  

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة

وأضاف أنه من المقرر أن يلتحق بالفصل الجديد ٤٠ طالبًا وطالبة من  خلال التنسيق المقرر مع اختيارهم بالأعلى مجموعًا، وإجراء اختبار إليكتروني بعد إصدار القرار الوزاري بإنشاء الفصل بمدة دراسة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد المناهج الدراسية الملائمة  لطبيعة المراعي بمدينة براني من خلال خبراء المراعي بمركز التنمية المستدامة.

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة

وأشارمحافظ مطروح إلى أهمية دراسة مقترح إنشاء مدرسة فنية لتحلية مياه البحر والآبار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وتأهيل مزيد من الكوادر الفنية خاصة مع أهمية محطات التحلية بمطروح، ودراسة إنشاء فصل فني للذكاء الاصطناعي والأطراف الصناعية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ودمج المناهج المناسبة من الذكاء الاصطناعي والأطراف الصناعية  لتلائم ذلك النوع من التعليم خاصة  مع وجود مصنع الأطراف الصناعية بمطروح، وحاجة مصابي الأطراف للتشغيل المستمر للمصنع. 

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار إهتمام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المستمر بدعم التعليم الفني بما يواكب اهتمام الدولة وحاجة سوق العمل، حيث تم من قبل فتح فصل فني للزراعة المطرية بمنطقة القصر ملحق به ٧١ طالبًا بالفصل الأول والثاني، وفصل للصناعات اليدوية البدوية الصوفية بعدد ٢٠ طالبة بالفصل الأول، من خلال مناهج دراسية تلائم محافظة مطروح تم إعدادها من خلال خبراء التنمية المستدامة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة كأول مدرسة متخصصة من نوعها على مستوى الجمهورية  واستقبالها لأبناء المحافظات.

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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة
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برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز التنمية المستدامة
محافظ مطروح التنمية المستدامة توقيع بروتوكول تعليم مطروح مراعي وانتاج حيواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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