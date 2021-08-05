الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى روسى: قرار عدم إرسال مراقبين للانتخابات الروسية «مسيس»

البرلماني الروسي
البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي

قال البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي، إن قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا “OSCE” عدم إرسال مراقبين عنها لمتابعة سير انتخابات مجلس الدوما الروسي المقبلة، "قرار مسيس".

وأضاف سلوتسكي، الذي يترأس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية - "برأيي هذه خطوة لها دلالتها، والإشارات إلى استحالة تنفيذ مهام المراقبة ضمن بعثة مصغرة غير مبررة وتدل على ازدواجية المعايير"، مشيرًا إلى أن روسيا اقترحت تشكيل بعثة من 50 مراقبًا عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و10 مراقبين عن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال سلوتسكي، إن "هذا القرار يمكن اعتباره مسيسًا، إذ أن الطلب الروسي كان يتحدث عن قواعد صحية وليس عن قيود لأسباب أخرى. وبالطبع هذا لن ينعكس على الانتخابات، وهي ستجرى بالتوافق مع كل المبادئ الديمقراطية".

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أعلنت أنها لن ترسل مراقبين عنها إلى انتخابات مجلس الدوما الروسي المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، بسبب طلب روسيا أن تحد المنظمة من عدد المراقبين على خلفية الوضع الوبائي.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن "جائحة الفيروس التاجي سرّعت من إعادة توزيع السلطة على المسرح الدولي"، موضحًا أن أهمية المراكز غير الغربية للنمو الاقتصادي ازدادت وكذلك أهمية النفوذ السياسي كجزء من النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب.

وأضاف لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية للأنباء، أن “الغرب مُتردد في الاعتراف بهذه العملية ويبذل كل جهد ممكن- أحيانًا يستخدم أساليب فظة للاحتفاظ بقيادته العالمية”، مشددا على أن روسيا غريبة عن مثل هذا السلوك الأناني الذي لا علاقة له بالعلاقات الدولية الطبيعية.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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