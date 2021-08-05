«القومية للفنون الشعبية» تبدأ حفلاتها فى ساحة الهناجر.. اليوم

تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ فى تقديم حفلاتها ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"٬ الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى٬ برئاسة المخرج خالد جلال، والتي تستمر حتى ١٦ سبتمبر المقبل، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا المصرية في الجزيرة .

وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال ١٠ حفلات فى الفترة من ٥ حتى ١٤ أغسطس الجارى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى .

ويواصل نجوم السيرك القومى، بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، تقديم فقراتهم ببرنامج القطاع، ثم يستأنف حفلاته بالبرنامج اعتبارا من ١٥ أغسطس الجارى حتى مطلع سبتمبر المقبل، كما تواصل الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بإشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، تقديم حفلاتها ببرنامج القطاع من أغانى الطرب الشعبى الأصيل بمصاحبة الآلات الشرقية من المزمار والربابة والطبل البلدى.

برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروضًا مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

يشار إلى أن الفرقة القومية للفنون الراقصة الشعبية٬ أنشئت عام ١٩٦٠ بقرار من وزير الثقافة فى ذلك الوقت ثروت عكاشة كأول فرقة حكومية وتولى قيادتها الفنان أحمد سعد الدين.

واستعانت الفرقة القومية للفنون الراقصة الشعبية٬ فى بدايتها بمجموعة من خبراء الفن الشعبى بالاتحاد السوفيتى فى مجالات الرقص والموسيقى. ضمت الفرقة منذ بدايتها أعضاء من خريجى الجامعات المصرية والمعاهد الفنية.

وتتلخص فلسفة الفرقة القومية للفنون الراقصة الشعبية فى تأصيل كافة الرقصات الشعبية بتعبيرتها الحركية وملابسها وأكسسوارتها من بيئتها الأصلية. وتعتمد الفرقة حاليا على الخبرة المصرية من خلال مصممين على مستوى عال من الدراسة والخبرة.



العرض المسرحي "عن العشاق" يعود لجمهوره في موسمه التاسع

في سياق متصل٬ يعود العرض المسرحي "عن العشاق" لجمهوره ومتابعيه بقصر الأمير طاز٬ بمقره الكائن خلف قسم الخليفة٬ بدءاً من الثامنة مساء اليوم ولمدة أسبوع، بعد النجاح الذى حققه طوال تسعة مواسم ماضية على مدار سبع سنوات، حيث قدم العرض للمرة الأولى فى شهر يوليو 2013.

العرض المسرحي "عن العشاق"٬ من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية. إخراج هاني عفيفي وبطولة حمزة العيلي، ماهر محمود، مارتينا عادل وأحمد زكريا، وهو مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والإلاف" لابن حزم الأندلسي فى حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود، القانون، التشيلو لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.

