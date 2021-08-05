القبض على إرهابى بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن القبض على أحد الإرهابيين، وضبط متسلل غربي نينوى قادمًا من الأراضي السورية.

وكشفت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، بتلقي "معلومات استخبارية دقيقة، والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في ناحية زمار غربي نينوى، شرعت على إثرها قوات الشعبة المذكورة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة 73 وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب بالتحرك نحو الهدف وإلقاء القبض علية في المنطقة المحددة".

وأضافت: "بناء على معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا"

وأشارت إلى أنه على إثر ذلك قامت قوات الشعبة، وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢، بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود، وتبين أنه يحمل الجنسية السورية، مشيرة إلى أنه تم إحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت مديرية الحشد الشعبي في العراق، قد أعلنت انطلاق عملية عسكرية جديدة على مستوى محافظة نيينوي العراقية لملاحقة بقايا داعش والجماعات الإرهابية وعدد من المطلوبين على ذمة القضايا.

وذكرت المديرية، أن "العملية انطلقت من 5 محاور بمشاركة اللواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات، بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية، ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى".

وأضافت أن "العملية تشمل تفتيشًا وتدقيقًا أمنيًا في قرى جنوب غرب الموصل، وتشمل قرية الشيخ يونس وقرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، فضلًا عن تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية".

وأوضح البيان أن "القوة المشتركة توزعت على خمسة محاور رئيسية لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي، والبحث عن مطلوبين قضائيًا".