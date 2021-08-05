تفاصيل أول دورى شعبى بالمحافظات بجوائز تقدر بنصف مليون جنيه

أعلن النائب محمد عريبي، أمين حزب "مستقبل وطن" بالغربية، عن البدأ في تنظيم دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم ٣، كما تم تشكيل لجنة لتنظيم الدوري بمحافظة الغربية تحت رئاسة الحاج مجدي مراد أمين العمل الجماهيري بالحزب.

جاء ذلك تحت عبارات "أنت البطل - العبها صح - خلي موهبتك تتكلم"، إيمانًا من الحزب بوجود مواهب مصرية شابة قادرة على المنافسة وإبراز المهارات الرياضية ودعمها للوصول إلى الهدف، وخاصة في مجال كرة القدم، وهي اللعبة الرياضية الأولى والأكثر شعبية وتشجيعا في العالم وخاصة بين أبناء الشعب المصري.

التفاصيل الكاملة للدوري

تبدأ أولى مباريات الدوري في العاشر من شهر أغسطس الجاري للعام الحالي حتى السابع من أكتوبر لنفس العام، بجائزة نصف مليون جنيه للفريق الأول "البطل"، وجوائز تذكارية ومادية للفرق الفائزة.

يبدأ الدوري التكوين من الوحدات الحزبية، حيث تلتزم كل وحدة حزبية بتكوين فريق، وتتم التصفية بنظام خروج المغلوب من دور واحد، وتصعيد الفريق الفائز بالقرية لتمثيل الوحدة في تصفيات المراكز، ويحصل الفريق على جائزة تذكارية عبارة عن ميداليات للفريق الأول والثاني والثالث، وجائزة مادية تحددها لجنة تنظيم المحافظة، ويحق للفريق الصاعد استبدال 3 لاعبين بحد أقصى من الفرق الأخرى المشاركة ومن اللاعبين المسجيلن بالبطولة على مستوى الوحدة.

وعلى مستوى المراكز تتم تصفية الفريق الفائز بالوحدات الحزبية بعد خروج الفريق الخاسر من دور واحد و يصعد الفريق الفائز لينافس على الصعود لمستوى المحافظة، ويفوز الفريق الأول بكل مركز على ميداليات وكأس المركز وحائزة مادية ١٠ آلاف جنيه والثاني على ميداليات و٨ آلاف جنيه، والثالث على ميداليات و٥ آلاف جنيه.

أما على مستوى المحافظة تتم المنافسة بين الفرق الصاعدة بكل مركز وبنظام خروج الفريق الخاسر من دور واحد ويحصل الفريق الأول بالمحافظة على ميداليات وكأس المحافظة وجائزة مادية قيمتها ٢٥ ألف جنيه، ويحصل الفريق صاحب المركز الثاني على ٢٠ ألف جنيه وميداليات، بينما يحصل الفريق بالمركز الثالث على ١٥ ألف جنيه.

وتتأهل الفرق الأولى بالمحافظات للمنافسة على الفريق البطل وتجميعهم فى معسكر مغلق تحت إشراف الأمانة المركزية، وتتم التصفية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، ويحصل الفريق البطل على الجائزة الكبرى وقيمتها نصف مليون جنيه وكأس دوري وميداليات، بينما يحصل الفريق الثاني على جائزة قيمتها ربع مليون جنيه وميداليات، والفريق صاحب المركز الثالث يحصل على ١٥٠ ألف جنيه وميداليات ويكرم الفريق الرابع بشهادات تقديرية.

كيفية التسجيل للمشاركة في الدوري



يتوجه اللاعب لأقرب مقر للحزب تابع له ويكون السن بين ١٨ إلى ٣٥ سنة، ويملأ استمارة انضمام للدوري فردي واستمارة جماعي لكل أعضاء الفريق، ويتكون الفريق من ٥ لاعبين و٣ احتياطي ومدير فني ومدير إداري ولا يشترط سن معين للمدير الفني والمدير الإداري للفريق.

يأتي ذلك وسط تنسيق وتنظيم على أعلى مستوى وإعلان على كافة وسائل الإعلام، كما سيتم تنظيم حفل افتتاح للدوري بكافة القرى والمراكز في مستوى المراكز، والمحافظات في مستوى المحافظات بحضور الصحفيين والإعلاميين وممثل من كل فريق، ويتم خلالها إجراء قرعة البطولة والإعلان عن مواعيد المباريات واختيار الملاعب المناسبة لإخراج بطولة بشكل مشرف ولائق بمستوى الحزب والشباب المصري المشارك في البطولة.

يذكر أنه الموسم الثالث لدوري حزب مستقبل وطن، وحصول فريق مركز قطور بمحافظة الغربية على الجائزة الكبرى في الموسم الثاني وتم التكريم بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وكأس الدوري وميدليات، و جاء ذلك تحت رعاية النائب محمد عريبي أمين الحزب لمحافظة الغربية.