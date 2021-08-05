استكملت أجهزة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمصر القديمة، بشأن الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن، حيث وصل عدد الأسر التي تم نقلها وتسكينها بالوحدات الجديدة المجهزة بمشروع معًا بالسلام إلى ٥١ أسرة، ليصل إجمالي العقارت التي تم الانتهاء منها ٤١ عقارًا، تم هدم ١٥ عقارًا كليًا، وإخلاء ٢٦عقارًا تمهيدًا لتنفيذ الإزالة.



تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار الأعمال دون توقف لإتمام عملية الإزالة بالكامل، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الكاملة للتطوير، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالي للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى.

تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

وأشارت إلى أن عزبة أبو قرن تعد من المناطق التي أقيمت بالجهود الذاتية على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها؛ نظرًا لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمراني.

تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

من جهتها، أعلنت محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سيشهد، اليوم، الخميس، أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالتها، ونقل سكانها لمساكن حضارية في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام