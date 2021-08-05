الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

 استكملت أجهزة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمصر القديمة، بشأن الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبوقرن، حيث وصل  عدد الأسر التي تم نقلها وتسكينها بالوحدات الجديدة  المجهزة بمشروع معًا بالسلام إلى ٥١ أسرة،  ليصل إجمالي العقارت التي تم الانتهاء منها ٤١ عقارًا، تم هدم ١٥ عقارًا كليًا، وإخلاء ٢٦عقارًا تمهيدًا لتنفيذ الإزالة.
 

FB_IMG_1628115208173
تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار الأعمال  دون توقف لإتمام عملية الإزالة بالكامل، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الكاملة للتطوير، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالي للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى.

FB_IMG_1628115206036
تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

وأشارت إلى أن عزبة أبو قرن تعد من المناطق التي أقيمت بالجهود الذاتية على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها؛ نظرًا لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمراني.

FB_IMG_1628115201694
تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

من جهتها، أعلنت محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سيشهد، اليوم، الخميس، أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالتها، ونقل سكانها لمساكن حضارية في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

FB_IMG_1628115197669
تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام
FB_IMG_1628115199735
تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

 

إزالة عزبة أبو قرن مصر القديمة مدينة معا إزالة عشوئيات القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات

تسكين 51 أسرة من عزبة أبو قرن فى وحدات مشروع «معا» بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان