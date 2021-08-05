ميانمار: 315118 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ميانمار، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 315118 حالة ، وذلك بعد تسجيل 4051 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم تسجيل 322 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجماليها إلى 10695 حالة، مشيرة إلى أنه تم السماح بخروج 225849 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ذكرت السفارة الصينية لدى ميانمار، أنها تبرعت بـ25 ألف كمامة و500 واقي للوجه، ومواد مطهرة إلى جامعة اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى 35 ألف كمامة وألف واقي للوجه ومواد منظفة إلى إدارة التعليم العالي بمدينة يانجون، مشيرة إلى تبرعها بإمدادات طبية وأجهزة فحص وأدوية واسطوانات أوكسجين وأقنعة إلى منظمات إدارية في ميانمار.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

