الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوحدة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل دور إيطاليا فى ملف الهجرة

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، وتطوير التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال  لقاء الدبيبة، في مقر وزارة الدفاع الليبية، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، والتي تقوم بزيارة لطرابلس.


كما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة - في بيانه تأكيد وزير الداخلية الإيطالي على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات المهمة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

وكان الدبيبة قد استقبل يوم الإثنين الماضي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، في زيارة هي الخامسة للوزير الإيطالي إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي. 

وفي نفس السياق، طالبت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي بفتح موانئها لاستقبال المهاجرين الذين أنقذتهم سفن المنظمات الإنسانية، وسط ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ البلاد الجنوبية.

ومن جانبه، أعلن مكتب وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، أن الوزيرة أجرت اتصالًا هاتفيًا مطولًا بهذا الشأن مع المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية يلفا جوهانسون.

وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن إيطاليا طالبت بتفعيل فوري وإن كان مؤقتًا لآلية تتضمن سماح الدول الأعضاء بالرسو الآمن والمتوافق مع إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد لسفن المنظمات غير الحكومية التي ترفع أعلامًا أوروبية والتي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

وما زال حوالي 800 مهاجر تم إنقاذهم موجودين على متن سفن خيرية في انتظار صدور الإذن من إيطاليا أو مالطا لتلك السفن بالدخول الآمن للميناء.

ووصل مئات غيرهم خلال الأيام الأخيرة، من دول بينها تونس، إلى سردينيا أو جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا دون مساعدة، ويستوعب الموقع المخصص في الجزيرة لإقامة طالبي اللجوء الوافدين حديثًا حوالي 250 شخصًا، لكن عدد المقيمين فيه كثيرًا ما كان يرتفع لأكثر من 1000 شخص، وفقًا للصحيفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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