إجراءات عاجلة من رئيس الوزراء العراقى لملاحقة عصابات داعش الإرهابية

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهاته للقوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأمين المركز الانتخابية.



وكشف بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وفقاً قناة "السومرية نيوز" مساء الأربعاء: أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها".

إجراءات تؤمن القضاء والسكان المدنيين

وفي مستهل الاجتماع ناقش المجلس، الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، حيث وجه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمن القضاء والسكان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أي ملاذ في القضاء".

تكثيف الجهود الاستخبارية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات

كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية.



وتابع القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قرب إعلان نتائج التحقيق في حادث مستشفى الإمام الحسين، مؤكداً أن هناك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى في سبيل إضعاف الدولة.

وقال الكاظمي، أن حادث حريق مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي أن: "دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسئولين عن هذا الحادث بكل شدة"، لافتاً إلى أن "ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد، وهنالك تعمد بأن يستمر العراق في الفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم".