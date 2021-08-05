موريتانيا: لجنة متابعة كورونا فى حالة انعقاد دائم

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة "كورونا" بالبقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد واتخاذ ما يلزم ذلك من إجراءات.

وقال لمختار ولد الداهي، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تنظيم أسبوع وطني للتلقيح ضد هذا الوباء سيخضع خلاله كافة منتسبي الإدارة العمومية للتلقيح، كما سيتم إنشاء مراكز صحية قريبة من الأحياء، لا سيما تلك التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، إضافة إلى إنشاء مراكز للتلقيح عند مداخل المدن الكبرى، مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ( الأسواق، المرافق العمومية، وسائل النقل).

وأضاف الغزواني أن من بين هذه الإجراءات إلزام العاملين في الإدارات العمومية وكافة المؤسسات التابعة لها بالتلقيح، وكذا الصرامة تجاه الإجراءات الاحترازية (منع التجمعات، والتجول أثناء وقت الحظر)، منبها أن من يخالف تلك الإجراءات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون (غرامات مالية)، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير الكميات الكافية من الكمامات.

ودعا المواطنين إلى الوعي بخطورة هذه المرحلة وتكاتف الجهود الجماعية لوقاية الوطن من خطورة هذه الجائحة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير مزيد من اللقاحات، كما أنفقت لجنة صندوق كورنا حتى الآن عشر مليارات أوقية من أجل تعزيز المنظومة الصحية.

وأكد أن اللجنة اجتمعت مباشرة عقب انتهاء مجلس الوزراء تنفيذا لتعليمات الرئيس واتخذت هذه الإجراءات، محذرا من أن البلد يشهد ارتفاعا كبيرا في هذا الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات هذا الأسبوع 1206 مصابين بدل 1420 مصابا الأسبوع الماضي، إضافة إلى وجود تسعة وتسعين شخصا اليوم في الإنعاش، كما أن عدد الوفيات في ارتفاع هو الآخر.

