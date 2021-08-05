الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: لجنة متابعة كورونا فى حالة انعقاد دائم

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة "كورونا" بالبقاء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد واتخاذ ما يلزم ذلك من إجراءات.

وقال لمختار ولد الداهي، وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تنظيم أسبوع وطني للتلقيح ضد هذا الوباء سيخضع خلاله كافة منتسبي الإدارة العمومية للتلقيح، كما سيتم إنشاء مراكز صحية قريبة من الأحياء، لا سيما تلك التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، إضافة إلى إنشاء مراكز للتلقيح عند مداخل المدن الكبرى، مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ( الأسواق، المرافق العمومية، وسائل النقل).

وأضاف الغزواني أن من بين هذه الإجراءات إلزام العاملين في الإدارات العمومية وكافة المؤسسات التابعة لها بالتلقيح، وكذا الصرامة تجاه الإجراءات الاحترازية (منع التجمعات، والتجول أثناء وقت الحظر)، منبها أن من يخالف تلك الإجراءات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون (غرامات مالية)، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير الكميات الكافية من الكمامات. 

ودعا المواطنين إلى الوعي بخطورة هذه المرحلة وتكاتف الجهود الجماعية لوقاية الوطن من خطورة هذه الجائحة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توفير مزيد من اللقاحات، كما أنفقت لجنة صندوق كورنا حتى الآن عشر مليارات أوقية من أجل تعزيز المنظومة الصحية.

وأكد أن اللجنة اجتمعت مباشرة عقب انتهاء مجلس الوزراء تنفيذا لتعليمات الرئيس واتخذت هذه الإجراءات، محذرا من أن البلد يشهد ارتفاعا كبيرا في هذا الوباء، حيث بلغ عدد الإصابات هذا الأسبوع 1206 مصابين بدل 1420 مصابا الأسبوع الماضي، إضافة إلى وجود تسعة وتسعين شخصا اليوم في الإنعاش، كما أن عدد الوفيات في ارتفاع هو الآخر.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتظرونا على «الدستور»

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ7 درجات

أول تعليق من مدرب الأهلى بعد الفوز على وادى دجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان