«الأنيميا».. الأسباب الأكثر شيوعًا للمرض الأشهر بين الأطفال

تعتبر "الأنيميا" من المشكلات التي يمكن أن يصاب بها الأطفال، وهي تتمثل في نقص الحديد بالجسم، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات.

أكد الأطباء، أن معظم الأطفال يعانون من فقر الدم البسيط في الأشهر القليلة الأولى منذ ولادتهم، وهذا ما يعرف بفقر الدم الفسيولوجي، ويحدث ذلك بسبب نمو جسم الطفل بشكل سريع.

يعد معدن الحديد، من المعادن الهامة والتي تساعد في نمو الطفل وبناء العضلات، لذا فالتعرض لنقص الحديد أو كما يعرف بـ"الأنيميا" في الكثير من المشكلات الصحية.

أسباب شائعة لـ"الأنيميا" عند الأطفال:

طفل مصاب

ووفقًا للأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، تتمثل الأسباب وراء نقص الحديد عند الأطفال، هو وجود أمراض بالجهاز الهضمي خاصة بالأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى امتناع الأطفال في تناول الأطعمة الغنية بمعدن الحديد.

ومن الأسباب وراء نقص الحديد عند الأطفال، هو الإفراط في تناول منتجات الألبان، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم، والذي يقلل من امتصاص الحديد بالدم، بالإضافة إلى انخفاض الوزن عند الولادة الذي يتسبب في نقص كمية الحديد بالجسم.

ويمكن للولادة المبكرة أن تتسبب في إصابة حديثي الولادة بفقر الدم، فلدى الأطفال المولودين قبل الأوان عدد أقل من خلايا الدم الحمراء.

فواكه تساعد في التصدي لـ"فقر الدم" عند الأطفال:

طفلة مصابة

يعتبر الاعتماد على الفواكه، أن تساعد في حماية الطفل من الأمراض بشكل عام، والأنيميا بشكل خاص، وفيما يلي عدد من الفواكه القادرة على ذلك:

يعتبر الرمان من الفاكهة، التي تساهم في محاربة مرض "فقر الدم"، فهو غني بالحديد بنسبة كبيرة، والكثير من الأدوية الخاصة بالأنيميا تعتمد على الرمان.

كما أن الخوخ يأتي في مقدمة الفواكه التي تحمي من خطر الإصابة بفقر الدم، فهو غني بالحديد، ومن الممكن دمج الخوخ مع وجبة الإفطار اليومية لطفلك من أجل منع فقر الدم.

يعد التفاح والمشمش، من الفواكه التي تساهم في التخلص من مشكلة فقر الدم عند الأطفال، وذلك لأنه يحتوى على فيتامين سى، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.