الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 ارتفاعًا جديدًا فى البنوك المصرية، بينما استقرت أسعار معظم العملات المحلية والأجنبية عند مستوياتها السابقة سواء للبيع أو الشراء أمام الجنية المصرى دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.

 

سعرالدينار الكويتى اليوم الخميس 
ويتفاوت سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس ما بين 49.399  جنيه – 52.0799   جنيه للشراء و52.281  جنيه - 52.47  جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث يبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 52.0799 جنيه للشراء، 52.4786 جنيه للبيع، البنك الأهلى المصرى 49.3995 جنيه للشراء و52.3722 جنيه للبيع بنكنوت  و49.3995  جنيه للشراء و52.3722 جنيه للبيع" تحويل".


سعر الدينار الكويتى فى البنوك
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.402 جنيه للشراء مقابل 52.3722  جنيه للبيع "بنكنوت"، و49.406 جنيه للشراء و52.372 جنيه للبيع تحويل، سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.34  جنيه للشراء مقابل 52.47  جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.03  جنيه للشراء مقابل 52.41  جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الإسكندرية 48.511 جنيه للشراء و52.406 جنيه للبيع.


كانت أسعار الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى لمدة ليلة قد سجلت تراجعًا من 10.225 % خلال شهر مايو 2020 لـ 9.25% خلال شهر مايو 2021 ، كما تراجع سعر الإيداع لدى البنك المركزى لمدة ليلة  من 9.25 جنيه خلال شهر مايو 2020 لـ 8.25 جنيه خلال شهر مايو 2021.


فيما سجل سعر العائد على أذون الخزانة 91 يوم ارتفاعًا إلى حدود 13.17% خلال شهر مايو 2021 مقابل 12.37% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وانخفض متوسط سعر الفائدة على القروض لـ 9.40% خلال شهر مايو2021 مقابل 11.40% خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.


كما سجلت أسعار بيع أهم العملات ارتفاعات متفاوتة خلال العام الحالى مقارنة بالعام السابق عليه، حيث بلغ سعر بيع دولار أمريكى 15.73 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 15.94 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع سعر بيع عملة اليورو لـ 19.19 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 17.69 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق، وارتفع سعر عملة جنية إسترلينى لـ 22.31 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 19.67 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الدينار الكويتي أسعار عملات البنوك المصرية أسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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