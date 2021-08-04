الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية المغربية» تطالب بضرورة التسويق الجيد لقانون الاستثمار في الخارج

محمد عادل حسني
محمد عادل حسني

أكد المهندس محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مصر أصبحت لها مكانة ووضع قوي بين بلدان العالم، بفضل قرارات وإجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها خلال الفترة الماضية.

وقال حسني، إنه أصبح لدينا قانون استثمار جديد يجذب أي مستثمر أجنبي، مطالبًا من الهيئة العامة للاستثمار الترويج الجيد له في الدول الخارجية، مقترحًا عقد لقاءات في جميع السفارات المصرية للتعريف بأهميته والمزايا الجديدة الخاصة به.

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن الجمعية ستبدأ بالعمل مجددًا وتجهيز اجتماعات مع رجال أعمال من المغرب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء الجمعية عام 2017، وبالفعل تم عمل لقاءات مع الجهات الحكومية بالمغرب لمدة عامين حتى جاءت جائحة فيروس كورونا والتي عملت على إيقاف الرحلات من وإلى المغرب.

وتابع حسني، أنه سيتم مناقشة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والعمل على حلها، متوقعًا حدوث نمو في بعض الصادرات المصرية للمغرب مثل الأخشاب والمنسوجات، الرخام، بالإضافة إلى مواد البناء.

إشادة بدور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص

وقال إن مصر نجحت حتي في إدارة ملف أزمة كورونا في جميع الاتجاهات، مضيفاً أن القرارات الاقتصادية للحكومة قرارات تاريخية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري.

وأكد حسني، أن القطاع الخاص يشهد تحرك إيجابي من الدولة وانتفاضة اقتصادية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الاقتصاد العالمي، مشيدًا بحزمة القرارات الأخيرة في دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية وعلي رأسها توفير مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدريين بجانب التسهيلات الضريبية وخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج، لافتا إلى أن تلك القرارات والإجراءات قادرة الي حد كبير علي تجاوز الاقتصاد المصري المخاطر الاقتصادية العالمية جراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

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الفقراء وقميص عثمان

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