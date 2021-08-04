السيطرة على حريق شقة سكنية بمركز إهناسيا فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق التهم حريق محتويات شقة سكنية بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنزل بقرية ميانة التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

ووجه مدير الأمن قوات الحماية المدنية بالانتقال للقرية، وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق شب بسبب "ماس كهربائي" بشقة سكنية بمنزل مواطن يدعى "أحمد. ا. و" وأتت النيران على محتويات الشقة من أجهزة كهربائيّة وأثاثات ومفروشات، دون حدوث خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وفى سياق آخر.. لقي فلاح مصرعه، متأثرا بإصابته بطعن سلاح أبيض، من نجله المعاق إثر مشادة كلامية بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن إخطارا من نقطة مستشفى الفشن المركزي بوصول شخص يدعى "م. ع" في العقد السادس من عمره مصاباً نتيجة طعنه بسلاح أبيض وحالته سيئة وتوفي متأثرا بإصابته.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث حيث تبين أن الأب يدعى "م. ع" ومقيم بعزبة البنك التابعة لمركز الفشن.

وتبين أن سبب وقوع الجريمة، يرجع إلي نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ونجله الشاب عطية الذي يعاني من اضطرابات نفسية بسبب رغبة الابن في الزواج ورفض الأب طلب ابنه، الذي يعاني من اضطرابات نفسية تطورت المشادة إلي قيام الابن المتهم بإحضار سكين وطعن والده ليسقط أرضا غارقا في دمائه، ويفر هاربا وتم نقل الأب المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة ، متأثرا بإصابته بعد أيام من الواقعة، وتم القبض علي الابن المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.