تعرف على العلاوة السنوية للعاملين بقطاع البترول

حصلت «الدستور» على نسخة من منشور العلاوة السنوية لجميع شركات البترول المعنية بالعلاوة ، حيث أصدر الهيئة العامة للبترول، من خلال نيابة الإداراة المالية والاقتصادية، وكذلك إدارة الشئون الإدارية بالهيئة، خطابًا موجهًا لرؤساء مجالس إدارت جميع الشركات المساهمة بشأن إقرار العلاوة الدورية والحافز الشهري.

ونص الخطاب في بنده الأول على أنه: «اعتبـارًا مـن 1 /7 /2021 عـلاوة خاصـة بنسية 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30 /6 /2021 بحـد أدنـى 75 جنيـهًا، وحـد أقصـى 300 جنيه، كما تضاف إلى الأجر الأساسي للعامل في 1 /7 /2021 ويتـم اتخـاذ الإجـراءات اللازمة في هذا الخصوص، مع إعمال باقي القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة السابقة».

كما نص الخطاب في بنده الثاني على قيمة الحافز الشهري للدرجات المالية، قائلًا: «يـزاد للسادة العاملين حافز شهري بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 1 /7 /2021 وذلك على النحو الآتي: رئيس شركة 400 جنيه، مساعد رئيس شركة خبير 375 جنيهًا، مدير عام 350 جنيهًا، مدير عام مساعد خبير 325 جنيهًا، المستوى الأول 275 جنيهًا، المستوى الثاني 220 جنيهًا، المستوى الثالث 175جنيهًا».

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أطلق الدورة الثانية من برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، وفتح باب التسجيل في البرنامج.

ويأتي إطلاق البرنامج استثمارًا للنجاح الذي حققه في دورته الأولى و في ظل التزام قطاع البترول والثروة المعدنية بتطوير القدرات والإمكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات، وتكامل الأصول في مختلف الأنشطة التابعة لوزارة البترول للحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة والاستثمارات.

خطاب العلاوة السنوية للعاملين بقطاع البترول