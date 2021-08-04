«التخطيط» في 24 ساعة: لقاءات دولية وإحصاءات مبشّرة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.

https://www.dostor.org/3530077

أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التحولات التى شهدتها منظومة إعداد الخطط والموازنات أسهمت فى تهيئة بيئة محفزة لاتخاذ مزيد من الخطوات الجادة والطموحة لتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.

https://www.dostor.org/3530411

أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اهتمام الدولة بتبني وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، لافتًا إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء في نحو 30 وزارة والجهات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظات وإطلاق منظومة "أداء"،

https://www.dostor.org/3530404

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجى بلغت 327.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 493.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 165.6 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3530413

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالى إيرادات الدولة إلى حدود 835.8 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2020-2021، مقابل 715 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه، بزيادة قدرها 120.8 مليار جنيه بنسبة 16.8% خلال عام.

https://www.dostor.org/3530420

حققت الصادرات المصرية لدول حوض النيل شهريًا قفزة جديدة خلال العام الحالى 2021، بعدما ارتفعت إلى حدود 116.1 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى مقابل 77.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 38.4 مليون دولار بنسبة 49.4%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3530396