ضبط عاطل بحوزته بانجو وسلاح أبيض فى شبين القناطر

تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح أبيض بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز بعد مطاردة مثيرة مع قوات الأمن.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ضبط عاطل يدعي ع. ا، 44 سنة بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز بحوزته لفافة ونصف من مخدر البانجو تزن 2.5 كيلو وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكينة" بعد مطاردة مثيرة مع رجال الأمن أثناء محاولته الهروب بالمضبوطات.



بمواجهة المتهم أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار والسلاح لحماية تجارته الآثمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.