الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يطعن صاحب محل بعد أن نصحه بالكف عن المخدرات

طعن
طعن

أقدم شاب من قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، على التعدى على صاحب محل،  بسلاح أبيض، بعد أن قام الثانى بنصح الشاب بعدم تعاطى المخدرات. 

و كان مركز شرطة مشتول السوق، قد تلقى إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول “ياسر.ج.ال”،  صاحب محل، للمستشفى غارقا فى دمائه، إثر التعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، مما أسفر عنه إصابته بجروح قطعية بأنحاء متفرقة من جسده.

وانتقلت قوة من مباحث المركز، للوقوف على تداعيات الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام صاحب المحل المجنى عليه، بالتدخل لنصح شاب يدعى "ي.ا. خ"، بعدم لف وتعاطى المخدرات، خاصة أنه أمام مسجد، فنهره الشاب، وتدخل الأهالي وحالوا بينهما، وانصرف الجميع، فعاد الشاب مرة أخرى، وقام بالتعدى عليه، ومن ثم طعنه هو آخرون وفروا هربا، مما أسفر عنه إصابة المجنى عليه بجروح بالبطن والظهر والذراع.

تم  تحرير المحضر٤٢٩٤ جنح مركز مشتول السوق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، حررت أسرة فتاة من قرية الحجاجية، التابعة لمركز  فاقوس بمحافظة الشرقية، محضرا تتهم فيه صاحب محل، بالاعتداء جنسيًا على ابنتهم المعاقة ومحاولة اغتصابها، وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس، من أسرة الطفلة "شيماء. م" 12 سنة، معاقة ذهنيا، يتهمون فيه "صلاح. ح" 60 سنة، صاحب محل أعلاف وبقالة، بالاعتداء جنسيا على نجلتهم ومحاولة اغتصابها. 

وفى المحضر أقرت والدة الطفلة المجني عليها، أنها تفاجأت بوجود آثار دماء في ملابس طفلتها الداخلية، فظنت أنها قد بلغت، ولكنها لاحظت تألم الطفلة وانتابتها حالة من الخوف، وبسؤال شقيقتها الصغرى"م" والبالغة من العمر 7 سنوات، أفادت بأن المتهم كان قد استدرجهم لبقالته، وقام بإعطائها "كيس إندومي" وطلب منها الانتظار فى الخارج، وقام بإدخال شقيقتها في مخزن المحل.

المجنى عليه
النيابة الشرقية مستشفى محافظة الشرقية تعاطى وصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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