الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول فوج إسبانى بعد استئناف الحركة السياحية يزور متحف الحضارة

الفوج الإسباني داخل
الفوج الإسباني داخل المتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء الأربعاء، الفوج السياحي الإسباني الذي وصل مساء السبت، على متن أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا  إلى الأقصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة.

وبعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان، حيث استمتعًوا بروائع الحضارة المصرية العريقة والرحلات النيلية الممتعة، حرص الفوج على التوجه إلى القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية  نقلها في موكب مهيب في أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

وداخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من 114 سائحًا إلى ٦ مجموعات تجولت داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات؛ لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

كما حرص الفوج السياحي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.

يشار إلى أن هذا الفوج يعتبر أول الرحلات المباشرة التى قدمت من إسبانيا بعد توقف الرحلات فى مارس الماضى، وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر باستقبال أولى رحلات الطيران العارض القادمة من إسبانيا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع مطلع يوليو 2021 بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وتعتبر اسبانيا من أكثر البلدان تدفقا لحركة السياحة الثقافية الممثلة فى القاهرة والأقصر وأسوان.
 

وزارة السياحة والآثار اسبانيا اول فوج سياحى الطيران المباشر المتحف القومي للحضارة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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