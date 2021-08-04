عبد الله الصاوي يعلن نتيجة مسابقة المعلم الأول لـ«رخا»

أعلن الباحث عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، عبر صفحته بموقع فيسبوك عن الفائزين في مسابقة: رخا.. المُعلم الأول؛ التي أقامها مشروع ذاكرة الكاريكاتير وموقع الكاريكاتير السوري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 110 على ميلاد ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري والمُعلم الأول الفنان محمد عبدالمنعم رخا.

مسابقة: رخا



وحصل على المركز الأول الفنان: ANTÓNIO SANTOS، وحصل على المركز الثاني رسام الكاريكاتير المصري الفنان عماد عبدالمقصود، وحصل على المركز الثالث الفنان Jalil Saberi Mahmoudi

كما حصل 3 رسامين على الجائزة الخاصة وهم رسام الكاريكاتير المصري الفنان: عبدالرحمن أبو بكر، الفنان: Guo ye، الفنان: Payam Vafatabar.

أشار الصاوي إلى أن المسابقة شهدت إقبالاً دوليًا كبيرًا لم يكن متوقعًا، حيث شارك فيها: 115 رسام كاريكاتير، من 32 دولة وبلغ إجمالي عدد الأعمال المقدمة للمسابقة:135 عمل.

مسابقة: رخا



وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الأعمال المشاركة، وبالدعم الإعلامي والتسويقي الكبير الذي قام به الفنان: رائد خليل، مؤسس ومدير موقع الكاريكاتير السوري، في الترويج للمسابقة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر.



كما أعرب عن سعادته بوجود اثنين من رسامي الكاريكاتير المصريين ضمن الفائزين، وكذلك باحتلال مصر للمركز الأول في عدد المشاركين، حيث شارك في 25 رسام مصري في المسابقة، لافتًا إلى أن هذا الفوز يؤكد أن الكاريكاتير المصري يمرض ولكن لا يموت، وأن رسامي الكاريكاتير المصريين، قادرون على المنافسة والفوز، على الرغم مما يلاقوه من مشاكل وصعاب في الفترة الأخيرة.



والفنان محمد عبدالمنعم رخا (1910 - 1989) واحد من الرواد الأوائل لفن الكاريكاتير المصري الحديث، ولد بقرية سنديون بالقليوبية عام 1910 وعشق الكاريكاتير منذ الطفولة من خلاله متابعته لمجلة اللطائف المصورة، وتأثر بعدد من رسامي الكاريكاتير الأجانب في تلك الفترة منهم: سِنتيس، رفقي، وصاروخان.

بدأ عمله بمجال الرسم الكاريكاتير عام 1927 في مجلة الفنان مع الشيخ: محمد يونس القاضي، وذاعت شهرته في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كان يعمل في أكثر من عشرين جريدة ومجلة في وقت واحد. سجن ظلمًا بتهمة العيب في الذات الملكية عام 1933، ليكون رخا أول سجين في تاريخ الكاريكاتير المصري. وكانت المحطة الفارقة في حياة رخا عمله مع ومصطفى وعلي أمين بمجلة الاثنين عام 1941، وانتقاله معهم بعد ذلك ليؤسس معهم جريدة أخبار اليوم عام 1944، التي ظل بها حتى وفاته عام 1989.

ويعتبر رخا هو أول رسام كاريكاتير مصري يحترف الرسم الكاريكاتيري لمدة جاوزت الستة عقود، تتلمذ على يديه خلالها العديد من رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب منهم على سبيل المثال لا الحصر زهدي العدوي، أحمد طوغان وغيرهم.

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