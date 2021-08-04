الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اختصاصات لجنة الشؤون الصحية باللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة النواب.

وحددت المادة 44 باللائحة الداخلية بمجلس النواب الجديدة الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ اختصاصات اللجان النوعية المختلفة والمتمثلة في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات المختلفة.

وتنص المادة «44»: 

"بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها"

وفي السطور التالية نرصد اختصاصات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حسب اللائحة الجديدة :

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

 2- التأمين الصحى الشامل. 

3- التثقيف الصحى. 

4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 

5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

 6- الصحة النفسية.

7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

 8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.

 9- الرعاية الصحية للمسنين. 

10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية. 

11- التشريعات الصحية.

 12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن بين المواد التي أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجريدة الرسمية مجلس النواب السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«الُمنقذ المسمم».. الأكواب الورقية خطر يُهدد صحة المواطنين

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

«شديد الحرارة مرتفع الرطوبة».. تفاصيل طقس غد الخميس

عشان صحة ولادنا.. أسرار استعدادات الحكومة لتجهيز الوجبات الغذائية الصحية للتلاميذ

ارتفاع مصابى احتجاجات بيروت لـ 54 شخصًا.. وكر وفر بمحيط مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان

التواصل الأول.. تفاصيل مباحثات الرئيس الإسرائيلى مع السودان

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان