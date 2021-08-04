محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم بالديوان العام والأحياء والمديريات

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، العاملين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة نسبة الـ5٪ بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات الخدمية، خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة تحت رعاية المحافظة، وبحضور سحر عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة.

محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم

في كلمته؛ قال المحافظ أن التكريم يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الهمم.

محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم

وأشار الشريف، إلى أن الإسكندرية رائدة في تكريم ودعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم في كافة القطاعات والمجالات المختلفة، مؤكداً حرص المحافظة بجميع قياداتها التنفيذية بتقديم كامل الدعم لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم.

محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم

وتحدث المحافظ على عدد من المميزات التي خصصتها محافظة الإسكندرية لصالح أبنائها من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص كابينة بكبائن ستانلي لصالح ذوي الهمم. ولأول مرة تم تخصيص جزء من شاطئ المندرة المجاني لصالح لذوي الهمم متوفر به جميع الخدمات والاحتياجات لهم، بالإضافة إلى أنه تم التشديد على استيفاء الشروط الخاصة بذوي الهمم عند إصدار تراخيص المباني.

محافظ الإسكندرية

كذلك تم إنشاء حديقة خاصة لذوي الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني. كذلك فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإدارة المنتزه التعليمية. وغيرها من الخدمات الأخرى الخدمية لهم.

محافظ الإسكندرية يكرم العاملين من ذوي الهمم

وكانت قد استقبلت شواطئ الإسكندرية، أمس، أكثر من 350 فردا من ذوي القدرات الخاصة من الجمعيات المختصة بكل من شاطئ ستانلي، والمندرة المجاني، في إطار دعوة محافظ الإسكندرية لاستقبال الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الهمم على شواطئ المحافظة.

يشار إلى أن العدد الكلى للجمعيات التى تم استقبالها على شواطئ الإسكندرية منذ بداية الإعلان عن استقبال الجمعيات مجانا على شواطئ الإسكندرية حتى الآن تخطى ٧٠ جمعية خيرية شملت أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ وكذلك مستشفى بهية لأورام الثدى وأطفال ذوي الهمم وقدرات خاصة حركية وسمعية وبصرية وذهنية كما تم استقبال المئات من ملوك الكراسي على شاطئ المندرة لذوي الهمم.