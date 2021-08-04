الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين «صيدلة طنطا» وهيئة الدواء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية وكلية الصيدلة بجامعة طنطا، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور عماد السيد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا البروتوكول يأتي فى إطار التفاعل والتكامل بين الدراسة الاكاديمية بكلية الصيدلة وتطوير المسار المهنى ومهارات التوظيف، والمساهمة فى تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

فى ذات السياق، وقعت الدكتورة نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بروتوكول التعاون، مؤكدة حرص كلية الصيدلة على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى والبحثى للطلاب والباحثين، وتوفير التدريب الميداني فى مجالات التصنيع الدوائى والممارسات الصيدلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل.

 

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن ‏نجاح تجربة نواب المحافظين يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وتقديره للشباب.

وأضاف أن الجامعة تهتم بدعم القيادات الشابة في كافة المجالات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 .

جاء ذلك خلال استقباله كلا من الدكتور ‏أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم. بمقر إدارة الجامعة.

دعم لرؤية مصر المعاشات بروتوكول تعاون مشترك بين صيدلة طنطا وهيئة

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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