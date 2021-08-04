لمرضى السكرى.. كل ما تحتاج معرفته وأفضل الحميات الغذائية

هل تحاول إنقاص الوزن أثناء إدارة مرض السكري؟.. إذا كان وزنك زائدًا، فإن فقدان حتى 5٪ من إجمالي وزن جسمك يمكن أن يعزز صحتك بشكل كبير.

كما أنه لا تؤدي خسارة الوزن إلى تحسين مستويات السكر في الدم فحسب، بل يمكنها أيضًا خفض ضغط الدم المرتفع وخطر الإصابة بأمراض القلب وحتى كمية الأدوية التي تتناولها، وفقًا لما أكدته أخصائية التغذية أندريا دن، بموقع "health.clevelandclinic" الطبي.

ولكن عندما تفكر في خيارات إنقاص الوزن لمرضى السكري من النوع 1 والنوع 2، فمن المهم تجنب الحلول السريعة، فعليك التركيز على التغذية الجيدة.

«العلاقة بين مرض السكري وفقدان الوزن»

أفضل الحميات الغذائية

السمنة عامل خطر رئيسي لتطوير مقاومة الأنسولين، حيث تعد مقاومة الأنسولين خطوة كبيرة نحو تطوير داء السكري من النوع الثاني، كما إنها أيضًا عقبة رئيسية أمام تحقيق السيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل.

ويمكن أن يكون فقدان الوزن ترياقًا فعالًا، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن فقدان 16٪ من الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى التعافي من مرض السكري.

ويعد الحفاظ على وزن صحي أيضًا هدفًا مهمًا إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 لا يستطيعون صنع الأنسولين ويحتاجون إلى أخذ نسخة عن طريق الحقن.

في المقابل ، يمكن أن يؤدي تناول الأنسولين إلى زيادة الوزن كما يمكن تناول المزيد من الكربوهيدرات لتحقيق الاستقرار في انخفاض نسبة السكر في الدم.

«أفضل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن إذا كنت مصابًا بداء السكري»

أفضل الحميات الغذائية

توفر هذه الأنظمة الغذائية تغذية جيدة، كما أنها تزيد من احتمالات فقدان الوزن للمرضى المصابين بداء السكري من النوع الأول والثاني.

«حمية داش»

تساعد حمية داش تم ابتكارها في خفض ضغط الدم، ولكن هذا النظام الغذائي يتجاوز ذلك بكثير، فهي خطة تغذية صحية شاملة للجميع، وليس فقط لمرضى السكري، حيث تتمتع حمية داش، بأنها غنية بالفواكه والخضروات والحبوب وقليلة الدهون والسكر والصوديوم.

مكونات الحمية:

الحبوب: اختر ما لا يقل عن ثلاثة أنواع كاملة ، مثل الأرز البني أو دقيق الشوفان.

الخضار: ثلاث إلى أربع حصص.

الفاكهة: أربع حصص.

الألبان: وجبتين أو ثلاث حصص.

المكسرات: ثلاث حصص أسبوعياً.

«حمية البحر الأبيض المتوسط»

يعتمد هذا النظام الغذائي المتوسطي على أسلوب حياة أكثر من كونه "نظامًا غذائيًا"، حيث يعتمد على طريقة تناول الطعام، حيث ينطوي على تناول الكثير من الخضار والمكسرات والدهون الصحية.

مكونات الحمية

معظمهم من الحبوب الكاملة.

الخضار والفواكه "2 كوب على الأقل كل يوم".

تناول الفاصوليا بدلًا من البروتين الحيواني عدة مرات في الأسبوع.

أضف منتجات الألبان عدة مرات في اليوم.

تناول الأسماك والمأكولات البحرية أسبوعيًا.