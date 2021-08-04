«الصحة» تستعد لتطعيم العاملين بالتعليم ضد كورونا قبل العام الدراسى الجديد

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة ستستأنف خلال أيام قليلة تطعيم العاملين في التعليم مثل المعلمين والإداريين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه سيتم الانتهاء من عملية التلقيح قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا والأعراض المصاحبة للإصابة.

وأشار المصدر إلى أنه بالفعل تم تطعيم عدد كبير من المعلمين خلال العام الجاري بعد أن قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدًا أنه تم تطعيم عدد كبير من المدرسين المشاركين في الامتحانات الماضية، والذين سجلوا عبر الموقع للحصول على اللقاح.

ولفت المصدر إلى أن سيتم إجراء حصر بأعداد المعلمين والإداريين الذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن للانتهاء من عملية التلقيح قبل البدء في العام الدراسي الجديد.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء وزيرة الصحة والسكان بالانتهاء من تطعيم العاملين بمجال التعليم سواء المدرسين أو الإداريين قبل بدء العام الدراسي الجديد تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا والحد من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ