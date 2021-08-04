«المركزى» يصدر قرارًا مهمًا بشأن الحسابات الراكدة لعملاء البنوك

حدد البنك المركزي المصري عدة إجراءات، لتنشيط الحسابات الراكدة لعملاء البنوك، بهدف إعادة التعامل عليها، سواء بالسحب أو الإيداع أو الاستعلام وإجراء التحويلات المالية المختلفة.

وعرف البنك المركزي - في بيان اليوم الأربعاء- الحساب الراكد لدى أي بنك، بأنه الحساب الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات عليه، سواء سحب أو إيداع أو تحويل أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول وعامين بالنسبة لحسابات التوفير.

وأوضح، أن المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، لا تعتبر من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب، وأن العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك، يمكنهم اتباع عدد من الإجراءات لتنشيط حساباتهم، حيث سمح في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أي من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق الفروع، أو مراكز الاتصال أو الإنترنت البنكي، قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد التأكد من هوية العميل لما هو متبع في هذا الشأن.

وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول أشار البنك المركزي إلى أنه يسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.

وفي حال اعتبار العميل راكداً يتعين عليه لتنشيط حساباته خلال أي من وسائل الاتصال بالبنك وفقاً لسياسة كل بنك عبر المصادقة على رصيد الحسابات أو كتابة طلب الإعادة تنشيط الحسابات أو اللجوء لغلق الحسابات الراكدة بالبنوك.

وشدد المركزي على ضرورة التزام البنوك بعدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات الراكدة للعملاء أو إغلاقها، كما سمح بغلق الحساب البنكي الراكد في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر وعدم لجوء العميل إلى أي من إجراءات تنشيط.