قرية ببنى سويف تحتفل بـ50 طالبًا من حفظة القرآن الكريم (صور)

شهدت قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، احتفالًا بحفظ 50 طالبًا وطالبة من أبنائها القرآن الكريم، بينهم 40 طفلة وفتاة، وذلك في احتفالية كبرى بالقرية بدأت بمسيرة جماعية لهم طافت شوارع القرية وسط زغاريد النساء وتكبير الرجال، وارتداء المُكرمين من حفظة القرآن الكريم وشاحًا كُتب عليه " حفظة كتاب الله" متضمنًا اسم الطالب والطالبة والمُحفظ الخاص به، وارتدائهم ملابس الحصول على رسائل الدكتوراه والماجستير "الروب"، وصولًا لمكان الاحتفالية حيث تم منحهم شهادات تكريم.

قرية ببنى سويف تحتفل بـ50 طالبًا من حفظة القرآن الكريم

وعبر أهالي القرية، عن سعادتهم بما حدث من فرحة لأولادهم وأبنائهم، حيث إن عدد المكُرمين بلغ 50 طالب علم وطالبة، وتحديدًا 40 فتاة، و10 أولاد، وأن الاحتفالية تقدمها المحٌفظ الخاص بهم الشيخ خالد فتحي، حيث إنه العام الثاني أو الثالث التي تحتفل به القرية بأبنائها من حفظة القرآن الكريم.

قرية ببنى سويف تحتفل بـ50 طالبًا من حفظة القرآن الكريم

وجابت المسيرة شوارع القرية إلى مركز الشباب مقر احتفالية تكريمهم، وردد حفظة القرآن الكريم: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد.