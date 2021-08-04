محمد الباز يكتب: لغز شركات السجائر الثلاث

يبدو أننا سنحتاج إلى سنوات طويلة ومجهود كبير؛ ليقتنع من يعملون فى القطاع الخاص، بأن الدنيا تغيرت فى مصر، وأن الاستثمار لم يعد مجرد غنيمة لمن يقومون به فقط، بقدر ما هو فلسفة كبرى تتحقق من خلالها مصالح المستثمرين ومصالح الدولة معًا.

شىء من هذا لا بد أن يكون واضحًا فى خلفية ما يمكن أن نسميه محاولة ابتزاز للحكومة من ثلاث شركات تعمل فى سوق السجائر فى مصر.

والقصة لمن لا يعرفها أن هيئة التنمية الصناعية، وانطلاقًا من إثراء سوق الاستثمار فى مصر، أعلنت عن مزايدة محدودة على رخصة لتصنيع المنتجات التبغية، وخاطبت فى ذلك ٤ شركات تنطبق عليها المواصفات والشروط للمشاركة فى المزايدة.

طرحت الهيئة كراسة شروط المزايدة، لتفاجأ بأن ثلاث شركات من الأربع تتقدم بخطاب إلى رئيس الوزراء تطلب فيه تعديلات على كراسة الشروط، من بينها تمديد فترة تقديم العرض الفنى، التى كان محددًا لها ٣ أبريل الماضى.

ولأن الدولة تتعامل بشفافية مطلقة، وتقف بالفعل على مسافة واحدة من الشركات العاملة فى السوق، استجابت لطلب الشركات الثلاث، وقامت بدراسة الملاحظات التى تقدمت بها، مستعينة فى ذلك بآراء الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وتم التعديل بالفعل بما يتناسب مع ملاحظات الشركات الثلاث ولا يخالف القوانين، فى إشارة واضحة إلى أن الدولة تسعى إلى طمأنة المستثمرين متى كانوا جادين.

من بين التعديلات التى أدخلتها الدولة على كراسة الشروط، أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الشركة التى تفوز بالرخصة مليار سيجارة فى السنة بدلًا من ١٥ مليار سيجارة، كما يجوز لجميع الشركات، سواء التى شاركت فى المزايدة، أو تلك التى لم تشترك أن تتقدم فى أى وقت لطلب الحصول على رخصة تصنيع منتجات تبغية، بشرط التزامها بالمعايير المطلوبة التى طبقت على الشركة التى تفوز بالرخصة، وبالرسوم التى فرضت عليها.

عندما تتأمل الشرط الأخير ستجد أن الدولة وضعت فى اعتبارها منع الاحتكار وزيادة التنافسية بشروط متساوية للجميع، وهو ما يدعم مجال الاستثمار الذى يحلم به الجميع.

كانت الخطوة التالية هى تمديد أجل تقديم العرض الفنى إلى الأول من أغسطس، لكن فجأة تقدمت ثلاث شركات بخطاب إلى رئاسة الوزراء فى ٢٩ يونيو الماضى، تطالب فيه بمد الأجل إلى ديسمبر ٢٠٢١، وهو ما عادت وأكدت عليه فى خطاب ثانٍ أرسلت به إلى مجلس الوزراء فى ٢٩ يوليو الماضى، هذا رغم أن الحكومة استجابت لما يقرب من ٩٠٪ من طلبات الشركات الثلاث.

كانت الحجة التى تقدمت بها الشركات الثلاث إلى مجلس الوزراء لتمديد أجل تقديم العرض الفنى غريبة جدًا، فمن ناحية هى لم تتمكن من الانتهاء من العرض الفنى، ومن ناحية ثانية تسعى إلى تكوين شراكات ملائمة ومناسبة للتقدم إلى المزايدة.

وهنا يمكننا أن نمسك بما نعتبره تلاعبًا واضحًا.

فكيف لم يتسن للشركات الثلاث أن تتنهى من العرض الفنى، خلال الفترة الماضية، فهل يعنى ذلك أنها لا تمتلك الخبرات الفنية والإدارية التى تمكنها من ذلك؟

ثم إنها عندما تسعى إلى تكوين شراكات، فهى بذلك تخالف شروط منح الرخصة التى جاءت فى كراسة الشروط، التى تقصر المشاركة على الشركات منفردة، وذلك لمزيد من التنافس، مع منح الفرصة للشركات التى لم يحالفها الحظ لأن تتقدم بطلب الحصول على رخصة بنفس المعايير والشروط المالية، بما يحقق دخلًا إضافيًا للدولة لا يقل عن رسوم الرخصة المطروحة، وهو ما يجعلنا نتشكك فى نوايا الشركات الثلاث، فهى تعمل لمصالحها الخاصة ضاربة عرض الحائط بمصالح الدولة؟

فى الأول من أغسطس تقدمت شركة واحدة بعرضها الفنى الذى التزمت فيه بكل شروط كراسة الشروط، وأصرت الشركات الثلاث على موقفها، وهو المطالبة بمد الأجل لتقديم العرض الفنى.

عندما نقترب من الصورة أكثر، سنجد أن الشركات الثلاث مجتمعة لا تتعدى حصتها السوقية الكلية ٦٪، ولا تتجاوز حصتها من سوق السجائر الأجنبية ١٠٪، بينما تملك الشركة التى تقدمت بعرضها الفنى ما يقرب من ٩٠٪ من حصة سوق السجائر الأجنبية فى مصر، وما يقرب من ٢٤٪ من سوق السجائر المصرية وتسهم بالفعل بنحو ٣٥٪ من إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على السجائر فى مصر.

هذه المقاربة تعنى بالنسبة لى شيئًا واحدًا، وهو أن كل ما تقوم به الشركات الثلاث هو محاولة تعطيل منح الرخصة لشركة أخرى، وذلك لأنها غير قادرة على المنافسة الحقيقية فى السوق، ولذلك تسعى إلى تكوين تحالف، وهو ما يجعلنا أمام حالة من الابتزاز تقوم بها فى مواجهة الدولة.

معنى تكوين تحالف أن هذه الشركات تحرم الدولة من إيرادات قد تأتيها من سعى شركات أخرى للحصول على رخصة مماثلة فى المستقبل، وهو ما يعنى ضياع مئات الملايين من الدولارات على الدولة، ما يؤكد أن الشركات الثلاث تتلاعب من أجل مصلحتها، وأنها تصر على عدم شمول الرخصة الجديدة الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، رغم أن هذه المنتجات موجودة بالفعل، وبشكل غير رسمى فى السوق المصرية، وهو ما يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة، وهى المليارات التى تتمثل فى الرسوم والضرائب على هذه المنتجات إذا تم إنتاجها وتداولها بشكل قانونى.

الرخصة الجديدة تمنح من يحصل عليها أن يقوم بتصنيع هذه المنتجات، وهو ما يجعلها تدخل تحت مظلة القانون، بما يعنى تحصيل الضرائب والرسوم عليها، وهو ما يجعلنا نتساءل عمّا تريده الشركات الثلاث بالضبط: هل تريد استثمارًا حقيقيًا يحقق مصالح الجميع، أم تريد استثمارًا يحقق مصالحها وحدها؟