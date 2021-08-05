في إيد أمينة.. عودة الوجبات المدرسية لضمان صحة «أجيال أم الدنيا»

فى خطوة إيجابية للحفاظ على صحة أبنائنا طلاب المدارس من الأمراض في تلك المرحلة أطلقت مبادرة علاج سوء التغذية على مستوى محافظات مصر؛ لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للتلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدارس مصر، وذلك في إطار توجيهات رئاسية.

ودُشنت مبادرة علاج سوء التغذية والتي تستهدف تقديم الفحص الطبي والتشخيص للأطفال كافة، لاسيما طلاب المدارس، إضافة إلى عودة نظام الوجبة المدرسية لتعزيز التغذية السليمة للأطفال بما يناسب احتياجهم.

"سايلو".. أكبر مدينة غذائية في مصر

مؤخرًا، افتتح الرئيس السيسى المدينة الصناعية "سايلو فودز"، داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، وهي أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة، والتي تعمل بشكل متكامل.

روعي أثناء تخطيط وتنفيذ هذه المدينة ألا يتم الاحتياج أو الاستعانة بأي عنصر خارجي في المشروع والتي تعد بمثابة قلعة لصناعة الغذاء والنهوض بالاقتصاد القومي ومواجهة غلاء التجار والأسواق، ومن ناحية أخرى لبدء تنفيذ المبادرة بشكل فعلي وتجهيز الوجبات المدرسية للطلاب في إطار علاج سوء التغذية.

الرئيس السيسي في افتتاح مدينة “سايلو”

فحص وعلاج ملايين الطلاب

ومن قبل، تم تدشين مبادرة علاج السمنة والتقزم لأطفال مصر وطلاب المدارس، وقد تم فحص نحو ٦ ملايين و٥٠٠ ألف طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

واستهدفت تلك المبادرة فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، على أن تستمر المبادرة في العمل بجميع محافظات الجمهورية.

في البداية، تقول سحر فهمي، واحدة من بين أولياء الأمور التي استفادت من مبادرة السمنة والتقزم، إن قبل بضعة سنوات مع بدء فحص المبادرة لطلاب المدارس، كانوا قد شخصوا طفلتي بضعف شديد ناتج عن وجود انيميا حادة.

تابعت سحر أنه حينها شُخصت ابنتها بالانيميا الحادة نتيجة التغذية الخاطئة والغير سليمة، ومنذ ذلك الوقت انتبهت لنوع الطعام الذي تقدمه لأولادها.

أشارت الأم إلى أن مثل هذه المبادرات التي تهتم بصحة أولادنا يجب أن تنتشر أكثر ويتم التوسع فيها، إذ أنها بدأت تتابع بالفعل مع طبيب متخصص من تلك المبادرة وهو بدوره قد وضع نظام غذائي وعلاجي للطفلة إلى أن تحسنت صحتها.

الكشف على الطلاب

الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، كشف أن الهدف من المبادرة هو الحفاظ على صحة أطفالنا وأولادنا من الأمراض لاسيما تلك التي تتعلق بسوء التغذية، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت منذ حوالي 3 سنوات.

أوضح سمير أن المبادرة تستهدف الأطفال في المرحلة الابتدائية، لأنها مرحلة النمو الأساسي للطفل، وتركز المبادرة الرئاسية على إنشاء جيل سليم صحيًا وعقليًا بدون أمراض.

أضاف منسق مبادرة سوء التغذية أن المبادرة تتضمن عودة التغذية السليمة لطلاب المدارس، وفحص وتحويل الطلاب الذين ظهرت حالاتهم خلال الفحص إلى عيادات التأمين الصحي لإعادة الفحص ووضع برنامج غذائي وعلاجي يناسب حالة كل طالب، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية مجانًا.

وأكد منسق مبادرة سوء التغذية سمير أن الخطة تضمنت التغذية المدرسية بهدف غلق دائرة الرعاية وحل المشكلة من جذورها بدلًا من البحث وراء الأعراض، وجرى التنسيق مع أكثر من جهة منها وزارتي الصحة والتعليم ومعهد التغذية لوضع خريطة تغذية بناء على نتائج فترة الفحص.

أما جيهان علي، لديها 3 أطفال في مراحل دراسية مختلفة، أن مبادرة سوء التغذية من أكثر المبادرات التي سينتفع بها الأطفال في تلك المرحلة العمرية، وذلك بدايةً من الفحص والتشخيص والعلاج.

وأوضحت أنه يجب أن تمثل الوجبات المدرسية احتياجات الأطفال الغذائية، من المواد اللازمة لهم في مرحلة النمو.

وشارك في مبادرة الانيميا والسمنة والتقزم منذ إطلاقها نحو ١٨٠٠ فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من ممرضة، فني معمل، وإداري، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

ومدينة سايلو فودز تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50 %، وتضمن الشرح التعريف بالمصانع الموجودة داخل المدينة والطاقة الانتاجية لكل منها، والورش ومحطات تنقية المياه والمنشأت الإدارية الموجودة داخل المدينة ومصادر الكهرباء الخاصة بها.