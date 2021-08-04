ضمن مبادرة «النور من حقك».. إجراء 12 ألفا و750 عملية عيون بالغربية

أكدت أماني خالد النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، أنه بدعم من إحدي الجمعيات الخيرية، ضمن مشروعها لمكافحة العمى واستكمالًا لمبادرة "النور من حقك"، تم إجراء 12 ألفا و750 عملية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير قادرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأوضحت المديرية، أن مبادرة "النور من حقك" يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً، دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كاهله.



وأشارت المديرية، أنها تستهدف بالتنسيق ودعم الجمعية خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجاً، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون، والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .



وفي إطار منفصل، نجح فريق التدخل السريع بتضامن الغربية ورئيس لجنة مواطن الرئاسية بالغربية يرافقه رضا شاهين عضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية بإنقاذ مواطن مسن بلا مأوى وإيداعه دار رعاية المسنين والعجزة بطنطا، بعد توقيع الكشف الطبى عليه، جاء ذلك في بيان لمديرية التضامن.



كانت إدارة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، قد تلقت بلاغاً بوجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الطريق بمنطقة سبرباى التابعة لمركز طنطا، انتقل فريق من التدخل السريع وتبين أن المواطن كفيف البصر ولا يسمع ولديه كسر فى المفصل ويتواجد عند أحد المواطنين ولا يستطيع رعايته بعد وفاة أخيه الذى كان يحتويه قبل ذلك.



وقام فريق التدخل السريع بتضامن الغربية بالاتصال بمدير إدارة الأزمات بمحافظة الغربية لتوفير سيارة إسعاف وفور حضور سيارة قام الفريق باصطحاب المسن للمجمع الطبى للتأمين بطنطا بسيارة الإسعاف لتوقيع الكشف الطبى عليه لوجود كسر بمفصله وبالفحص الطبى تبين أن الكسر قديم ولا يمكن التدخل الجراحى بعد عمل الإشاعات اللازمة للحالة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مؤسسة المسنين والعجزة.