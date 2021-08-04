الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامي الدقهلية» توفر لأعضائها موسوعة جرائم الاعتداء على الأشخاص

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية، برئاسة محمد الصياد توفير موسوعة جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتي تشمل 3 مجلدات فاخرة، بمبلغ وقدره 200 جنيه بدلاً من 600 جنيه؛ على أن يكون الحجز لدى كل عضو بمحكمته.

كما فتحت نقابة المحامين ببورسعيد باب الحجز لموسوعة المرجع العملي في جرائم الاعتداء على الأشخاص، والمكونة من ثلاثة مجلدات، للمستشار بهاء الدين أبو شقة.

أوضحت النقابة أن سعر الموسوعة بعد الدعم 200 جنيه، بالتعاون بين لجنتي الشباب، والفكر والثقافة، وتحت رعاية النقيب الفرعي صفوت عبد الحميد.

وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، اختبارات لمحامي نقابات:«شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

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