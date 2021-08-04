الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين بورسعيد» تفتتح باب الحجز للموسوعة العملية في الجرائم الجنائية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد، الأربعاء، فتح باب الحجز للموسوعة العملية في الجرائم الجنائية، للمستشار إبراهيم عبد الخالق، والمكونة من 7 مجلدات.

أوضحت النقابة أن الموسوعة بمبلغ ٥٥٠ جنيهًا بعد الدعم، والحجز لدى موظف النقابة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وذلك من خلال لجنة معهد المحاماة ببورسعيد، تحت رعاية النقيب الفرعي صفوت عبد الحميد

وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، اختبارات لمحامي نقابات: «شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

وأجرى الأحد الاختبارات لمحامي نقابات:« شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، حلوان»، على أن يتم استئناف باقي محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بداية من الأسبوع المقبل.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها 6 مهام.

وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول لنقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها.

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وائل لطفي

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