الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة تفعيل الدور الإيطالى فى ملف الهجرة

الدبيبة
الدبيبة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ضرورة تفعيل الدور الإيطالي في ملف الهجرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، في بيان أوردته بوابة الوسط: أن ذلك جاء خلال لقاء الدبيبية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا جيزي، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث الأحداث الحالية في تونس ومدى تأثيرها على ملف الهجرة. 

وأكدت جيزي، خلال اللقاء، ضرورة التواصل المستمر مع وزارة الداخلية الليبية للتنسيق في عدد من الملفات المهمة المشتركة، وأهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

الجدير بالذكر: أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التقى في العاصمة طرابلس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في زيارة رسمية، مؤكداً على أن الجانبين بحثا ملفات وقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومايو الماضي زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، العاصمة طرابلس.

والتقى وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.

وأشارت مصادر دبلوماسية، وقتها، إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في "إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا، مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة".

الدبيبة الهجرة الحكومة الليبية تونس الهجرة غير الشرعية

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وائل لطفي

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