الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس مفتيي روسيا يدعو بالسماح للروس الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا بأداء العمرة

مجلس مفتيي روسيا
مجلس مفتيي روسيا

بعث مجلس مفتيي روسيا برسالة إلى وزير الحج السعودي يطلب فيها السماح للأشخاص الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" بأداء العمرة.

وقال نائب رئيس مجلس مفتي روسيا روشان أبياسوف -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأربعاء- إن رئيس مجلس مفتي روسيا أرسل أمس رسالة إلى وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن الذين يحملون شهادة تطعيم من أداء العمرة؛ وأشار في رسالته إلى أنه حتى الآن لم تعترف منظمة الصحة العالمية بلقاح "سبوتنيك V"، لكن العديد من الدول بما فيها دول عربية قامت بشرائه، ويأمل المجلس أن تلبي السعودية نداءه.
 

وسمحت السلطات السعودية هذا العام بأداء فريضة الحج من 17 إلى 22 يوليو، فقط للمسلمين الذين يعيشون في المملكة، ولا يزيد عدد الأشخاص عن 60 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما والذين تم تطعيمهم مرتين ضد فيروس كورونا، خوفا من انتشار الفيروس.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونا و570 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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